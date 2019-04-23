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Нотр-Дам начали накрывать брезентом, чтобы уберечь от дождей

Архитекторы решили накрывать брезентом пострадавшие от пожара части Собора Парижской Богоматери, чтобы уберечь их от дождей

Об этом сообщает BBC .

Во вторник, 23 апреля, в Париже ожидаются ливни с грозами. Здание собора, которое частично обвалилось во время пожара, уже частично затоплено после тушения огня.

Архитекторы опасаются, что проливные дожди могут стать причиной дальнейшего обрушения. Главный архитектор Нотр-Дама Филипп Вильнев заявил, что установление защитного брезента является "высшим приоритетом".

"Балки есть, брезент прибывает. Альпинисты, поскольку это будут делать альпинисты, и строительные леса готовы", - сказал он.

Планируется установить большой, специально построенный "зонтик" на крыше, который будет защищать сооружение во время реконструкции.

 

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