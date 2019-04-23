Нотр-Дам начали накрывать брезентом, чтобы уберечь от дождей
23 апреля, 2019, 18:18
Архитекторы решили накрывать брезентом пострадавшие от пожара части Собора Парижской Богоматери, чтобы уберечь их от дождей
Об этом сообщает BBC .
Во вторник, 23 апреля, в Париже ожидаются ливни с грозами. Здание собора, которое частично обвалилось во время пожара, уже частично затоплено после тушения огня.
Архитекторы опасаются, что проливные дожди могут стать причиной дальнейшего обрушения. Главный архитектор Нотр-Дама Филипп Вильнев заявил, что установление защитного брезента является "высшим приоритетом".
"Балки есть, брезент прибывает. Альпинисты, поскольку это будут делать альпинисты, и строительные леса готовы", - сказал он.
Планируется установить большой, специально построенный "зонтик" на крыше, который будет защищать сооружение во время реконструкции.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует €100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует €200 млн на восстановление Нотр-Дама.
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