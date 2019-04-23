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Беларусь предложила Украине поставлять битум вместо бензина и дизтоплива


фото: metalscrap.org.ua
Беларусь рассчитывает нарастить поставки темных нефтепродуктов в Украину из-за ограничений, которые ввела Россия на поставки нефти и нефтепродуктов

Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

"Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси", - сказал Гриб.

В то же время БНК не прогнозирует увеличение поставок в Украину светлых нефтепродуктов.

"Если правильно читать постановление правительства РФ, то там есть несколько нюансов. Если мы говорим о бензине, дизельном топливе, то в нем указано, что поставка на территорию Украины может осуществляться с разрешения уполномоченных органов России. Насколько известно, в текущий момент эта поставка осуществляется ", - сказал заместитель главы компании.

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