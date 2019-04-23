Беларусь предложила Украине поставлять битум вместо бензина и дизтоплива
Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
"Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси", - сказал Гриб.
В то же время БНК не прогнозирует увеличение поставок в Украину светлых нефтепродуктов.
"Если правильно читать постановление правительства РФ, то там есть несколько нюансов. Если мы говорим о бензине, дизельном топливе, то в нем указано, что поставка на территорию Украины может осуществляться с разрешения уполномоченных органов России. Насколько известно, в текущий момент эта поставка осуществляется ", - сказал заместитель главы компании.
- Ранее сообщалось, что Белорусский концерн Белнефтехим временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны, в частности Украину.
- Из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка
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Уже известно, что Беларусь работает над минимизацией последствий поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с ОАО "Транснефть" компенсационные механизмы.
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А тем временем в Украине на протяжении 20-21 апреля стоимость горючего на автозаправочных станциях выросла в среднем на 30-60 копеек за литр.
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19 апреля Россия запретила экспорт нефтепродуктов в Украину. По словам российского премьера, Москва вынуждена защищать свои интересы и принять соответствующие меры.
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Кроме того, с 1 июня 2019 г. Российская Федерация расширит санкции против Украины и ограничит экспорт угля .
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В Министерстве экономического развития и торговли считают санкции России в сокращении поставок нефти и нефтепродуктов в Украину вполне ожидаемыми.
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