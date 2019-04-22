Возможно снизить тарифы на газ на 11% уже с мая. Помощь Ревы

22 апреля, 2019, 14:22

Министр социальной политики Андрей Рева объяснил, насколько реально снизить цены на газ для населения уже в мае, и рассказал, что вызывает трудности

Об этом Рева рассказал проекта "Ваша свобода" ( "Радио Свобода") в эфире Еспресо.TV

Отметим, о том, что с 1 мая реально снизить цену на газ в Украине на 11% ранее заявлял представитель штаба канадидата в президенты Украины Владимира Зеленского Андрей Герус.

"Я так понимаю, что речь идет о ситуации, сложившейся с тарифами на газ после принятия 293 постановления", - говорит министр.

По его словам, другое постановление - №861 - устанавливает для "Нафтогаза" специальные обязательства: продавать газ для населения по цене, определенной по специальной формуле (ПСО).

"Эта цена ниже, чем для промышленности, но не всегда. Может сложиться такая ситуация на рынке, когда цены для населения выше ", - объясняет Рева.

По словам министра, сейчас цены на газ мировых рынках упали, поэтому появилась возможность несколько снизить их и в Украине.

Правительство приняло постановление, которым обязал "Нафтогаз", если закупочная цена ниже, чем предусмотрено за ПСО, то НАК должен продавать газ населению по цене, как для промышленности.

"Впрочем, после этого началась кампания со стороны" Нафтогаза ", в которой указывали, что снизить цены невозможно без отмены режима ПСО", - объясняет министр.

"Но если отменить режим ПСО, то это означает, что через некоторое время цены на газ на рынках могут снова вырасти, и в таком случае" Нафтогаз "не будет обязан продавать газ для населения", - предостерег Рева.