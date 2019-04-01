С 1 апреля "Нафтогаз" снизил цены на газ
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаз составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м, включая НДС и затратами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.
Кроме того, "Нафтогаз" не будет устанавливать максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством.
"Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ЦБК" Нафтогаз Украины "составит 8,38 грн за м куб. Вместо 8,55 грн за м куб. (включая НДС и затратами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.
В НАК отметили, что в марте "Нафтогаз" воспользовался привлекательной рыночной ситуацией и закупил достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы.
Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 19% цены на газ для промышленных потребителей по предоплате до 5990 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
- Напомним, ранее в " Нафтогазе" сообщили, что готовы не поднимать цену на газ с 1 мая . Впервые за время существования режима возложение специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей (ПСО).
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