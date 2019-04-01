С 1 апреля "Нафтогаз" снизил цены на газ

1 апреля, 2019, 10:28

"Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины "с 1 апреля 2019 года снизила цену газа на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Конечная цена газа для бытовых потребителей Нафтогаз составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м, включая НДС и затратами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

Кроме того, "Нафтогаз" не будет устанавливать максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством.

"Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ЦБК" Нафтогаз Украины "составит 8,38 грн за м куб. Вместо 8,55 грн за м куб. (включая НДС и затратами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что в марте "Нафтогаз" воспользовался привлекательной рыночной ситуацией и закупил достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 19% цены на газ для промышленных потребителей по предоплате до 5990 грн / тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).