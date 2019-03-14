В Нафтогазе готовы не поднимать цену на газ с 1 мая. Назвали условия - СМИ

14 марта, 2019, 12:38

Впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей (ВСО)

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на письмо председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману, который оказался в распоряжении редакции.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" осуществил закупку газа в точке Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн / тыс. куб.м.

С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн / тыс. кубометров.

"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", - отмечается в письме.

"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", - утверждает Коболев.

Глава НАК предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года.

Такой режим предусматривает отмену режима ПСО и устранение ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газозбутови компании.