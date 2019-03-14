В Нафтогазе готовы не поднимать цену на газ с 1 мая. Назвали условия - СМИ
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на письмо председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману, который оказался в распоряжении редакции.
Согласно сообщению, "Нафтогаз" осуществил закупку газа в точке Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн / тыс. куб.м.
С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн / тыс. кубометров.
"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", - отмечается в письме.
"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", - утверждает Коболев.
Глава НАК предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года.
Такой режим предусматривает отмену режима ПСО и устранение ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газозбутови компании.
- Напомним, согласно меморандуму между Украиной и МВФ в рамках новой программы сотрудничества, цена на газ для населения должна снова повыситься с 1 мая 2019 года. Регулирование должно быть отменено до 1 мая 2020 года.
- Согласно Положениям о возложении специальных обязанностей, цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривень за 1000 кубометров с 1 мая 2019 года, а также может возрасти до 12314 гривень с 1 января 2020 года.
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Ранее премьер-министр сказал, что Кабинет министров Украины готов снизить цену на газ для населения в 2 или в 4 раза в случае, если это не будет противоречить международным договоренностям Украины с Международным валютным фондом, ЕС и Всемирным банком.