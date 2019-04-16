В Нафтогазе объяснили, почему несмотря на падение цен на газ в ЕС, в Украине их не снизят

16 апреля, 2019, 12:22

Нафтогаз не может выполнить постановление Кабмина №293 о снижении цен на газ для населения, поскольку оно противоречит постановлению №867 о возложении спецобязательств на субъектов рынка газа

Об этом руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов заявил в интервью РБК Украина .

Отметим, что речь идет о снижении цены на газ для населения в соответствии с постановлением №293, которая в то же время не отменяет режим спецзобовьязань (ПСО), положенный на НАК постановлением №867.

Этот режим также предусматривает, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить около 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров, хотя правительство в начале месяца распорядился снизить ее до 8,38 гривен за кубометр.

"Юридические механизмы Кабмина предусматривают, что правительство может дать нам распоряжение как акционер Нафтогаза установить определенную цену на газ. Это стало возможным после того, как Кабмин изменил устав компании. И мы должны будем выполнить указания акционера. Есть второй путь. Он предусматривает внесение изменений в 867-е постановление, которые должны быть согласованы со всеми заинтересованными сторонами. Но постановление №293 - это не первый и не второй путь. При действующем режиме ПСО правительство приняло еще одно постановление, теперь они противоречат друг другу ", - отметил он.

"Мы будем вынуждены придерживаться действующего постановления №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже ", - подчеркнул Фаворов.

При этом, по словам Фаворова, возможности для снижения цены сейчас: запасы газа в хранилищах Европы на 50 процентов больше, чем в то же самое время в прошлом году.

"На сегодня мы видим, что цена на май будет ниже, чем цена ПСО почти 800-1200 гривен (за тысячу кубометров, - ред). И пока я не вижу причин, почему тренд со снижением цены должен измениться до четвертого квартала этого года ", - отметил Фаворов.