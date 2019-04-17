"Даю время до 24 апреля": Гройсман анонсировал отставку Коболева, если Нафтогаз не снизит цены на газ
Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV .
"Я о таком не слышал в одной стране", - комментирует Гройсман вчерашнее заявление представителя НАК Андрея Фаворова о том, что "Нафтогаз" не может выполнить постановление Кабмина №293 о снижении цен на газ для населения, поскольку она противоречит постановлению №867 о возложении спецобовьязкив на субъектов рынка газа.
Гройсман расценил заявление менеджмента "Нафтогаза" о росте цены на газ для населения с 1 мая как шантаж.
"Сейчас конъюнктура рынка такова, что цены на газ для украинцев могут быть меньше 8, 55 грн (за кубометр, - ред.)", - пояснил премьер.
"Или" Нафтогаз "устанавливает цену ниже, чем 8,55 грн (за кубометр, - ред.) с мая ... До 24 апреля НАК должен сообщить, что цена будет ниже. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководства" Нафтогаза ", - добавил премьер.
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Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2019 снизила цену газа на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%.
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Ранее в " Нафтогазе" сообщили, что готовы не поднимать цену на газ с 1 мая . Впервые за время существования режима возложение специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей (ПСО).
- Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.
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