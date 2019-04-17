"Даю время до 24 апреля": Гройсман анонсировал отставку Коболева, если Нафтогаз не снизит цены на газ

17 апреля, 2019, 12:11

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил ультиматум НАК "Нафтогаз Украины" по цене на газ для населения

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV .

"Я о таком не слышал в одной стране", - комментирует Гройсман вчерашнее заявление представителя НАК Андрея Фаворова о том, что "Нафтогаз" не может выполнить постановление Кабмина №293 о снижении цен на газ для населения, поскольку она противоречит постановлению №867 о возложении спецобовьязкив на субъектов рынка газа.

Гройсман расценил заявление менеджмента "Нафтогаза" о росте цены на газ для населения с 1 мая как шантаж.

"Сейчас конъюнктура рынка такова, что цены на газ для украинцев могут быть меньше 8, 55 грн (за кубометр, - ред.)", - пояснил премьер.

"Или" Нафтогаз "устанавливает цену ниже, чем 8,55 грн (за кубометр, - ред.) с мая ... До 24 апреля НАК должен сообщить, что цена будет ниже. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководства" Нафтогаза ", - добавил премьер.