Правительство обязало Нафтогаз снизить цены на газ для населения

3 апреля, 2019, 13:22

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV

Премьер напомнил, что ранее "Нафтогаз" заявил о возможности продавать газ населению дешевле, чем сейчас.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты . Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством Украины.

"Чем дешевле продавать будут, тем лучше. Думаю, как раз пора прикрутить цену на газ. Сегодня мы приняли решение, дающее право" Нафтогаза "устанавливать цены ниже, чем 8,55 гривен. Но не выше. Прошу довести это решение" Нафтогаза "и обязал НАК с 1 апреля продавать газ населению дешевле 8,55 гривен. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены", - сказал Гройсман.

По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года. Это и дало основания правительства снизить цену на газ для населения.

Как сообщили в пресс-службе НАК, "Нафтогаз" не участвовал в разработке документа.

"Нам еще неизвестно, что там. Мы надеемся, что новым постановлением Кабинет министров отменяет существующий режим ПСО и убирает посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой" Нафтогаз "и бытовыми потребителями. Мы ожидаем публикации документа и сможем прокомментировать его после анализа наших юристов ", - добавили в пресс-службе.