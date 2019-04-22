Елена Зеленская рассказала, чего ожидает от мужа-президента

22 апреля, 2019, 18:53

Владимир Зеленский должен реализовать программу, которую задекларировал во время предвыборной кампании

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью BBC Украина .

"Я надеюсь, что ему удастся реализовать то, что он задекларировал во время предвыборной кампании. Я считаю, что основная его задача - изменить отношение к политике в нашем государстве", - отметила она.

"У нас принято считать, что политические персоны находятся на каком-то Олимпе, они недоступны и они всесильны. Так и есть, ведь, после попадания в политику начинается передача власти по наследству, обрастание связями, прочее. Но так не должно быть" , - отметила будущая первая леди.

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"Во всем мире все демократизируется. Мы должны избавиться от советского представления о вожде. Это обычный человек, у которого есть работа и свои обязанности", - рассказала она.