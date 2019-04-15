10 фактов из жизни Елены Зеленской

15 апреля, 2019, 18:02

Самое главное о жене Владимира Зеленского

Жена Владимира Зеленского была против похода мужа в президенты. Впрочем, несмотря на это, сейчас она - верный друг и советчик мужа. После первого тура она была рядом с Владимиром в предвыборном штабе. Очевидно, что и в случае прихода его к власти она будет не просто женой, а одним из влиятельных лиц в окружении Зеленского.

1. 41 год. Родилась 16 февраля 1978 г. в Кривом Роге. Девичья фамилия - Кияшко.

2. С Владимиром Зеленским училась в параллельных классах. Впрочем, общаться начали уже после школы. Елена и Владимир встречались более 8 лет. Как говорит Зеленская, Владимир ее увлек своей порядочностью, интеллигентностью, острым умом. Пара обручилась в 2003 году. Супруги воспитывают дочь Александру (2004 г.р.) и сына Кирилла (2013 г.р.).



Дочь Владимира и Елены Зеленских - Александра выиграла в "Рассмеши комика" 50 тыс. грн

3. Елена по образованию - архитектор. Она с красным дипломом закончила строительный факультет Криворожского технического университета. Впрочем, Зеленская ни дня не работала по специальности, она была и остается одним из авторов "Студии Квартал 95". С 2018 года вместе с Валерием Жидковым и Александром Пикаловым входит в редакторскую группу "Женского квартала".

Читайте также: 10 фактов из жизни Владимира Зеленского

4. Крестная мать Елены Зеленской "звезда" "Студии Квартал 95" Елена Кравец. Ее муж, Сергей Кравец, крестил дочь Зеленских - Александру.

5. Владимир Зеленский признается, что жена для него - большой друг, который имеет сильное влияние. "Она считает, что сильно влияет на меня, но на самом деле - да. Я ей очень доверяю", - говорит он. "Я люблю ее, как самого себя. А когда твоя женщина дарит тебе детей, ты понимаешь, что, блин, ты любишь детей даже больше, чем себя, это - катастрофа! Я ни на что не готов, чтобы их потерять", - говорит Владимир.

6. Елена говорит, что сначала категорически была против баллотирования мужа в президенты. "Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые первые планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками. Не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", - рассказала она в интервью ICTV.

Читайте также: 5 причин, почему Зеленский - не Рейган

7. Доходы Елены в 2017 году составили почти 200 тыс. грн - 148,1 тыс. грн заработной платы, 45,1 тыс. грн страховых выплат, 5 тыс. грн гонораров и 1 тыс. грн - социальных выплат.

8. Елена владеет 0,01% ООО "Студия Квартал-95", а также четвертью ООО "Зелари Фиш", которое занимается, в соответствии с основным видом деятельности, переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Также она акционер Aldorante Limited и бенефициарный собственник в Film Heritage inc, San Tommaso SRL

9. 21 февраля 2019 г. жена Зеленского присутствовала на съезде партии "Слуга народа", однако она подчеркивает, что она политикой не занимается и не является членом партии. "Это был важный день для мужа и я его поддержала", - подчеркнула она.

10. Когда у Елены Зеленской спросили, как она относится к сравнению мужа с главным героем фильма "Слуга народа" Голобородько, она ответила: "Голобородько - не Зеленский, однозначно! Владимир гораздо более приспособлен к жизни, чем его герой в кино. Есть, конечно, и общие черты - честность, порядочность. и не всегда оправданное человеколюбие. Но это только мое мнение! ".