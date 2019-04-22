Елена Зеленская о роли первой леди: я бы хотела полностью выйти из информационного поля

22 апреля, 2019, 16:46

Потенциальная первая леди страны Елена Зеленская рассказала о своем отношении к этой роли

Об этом она рассказала в интервью BBC.

"Я о том, какой будет первая леди, очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. Я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат", - рассказала она.

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Зеленская добавила, что она с мужем основательно этот вопрос еще не обсуждала, но он ей сказал: "Ты можешь нигде не біть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем".

Она ответила, что хотела бы отсутствовать.

Ранее Елена Зеленская рассказывала, что ее муж учит украинский язык и ищет преподавателя.