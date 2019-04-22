Елена Зеленская о роли первой леди: я бы хотела полностью выйти из информационного поля
Об этом она рассказала в интервью BBC.
"Я о том, какой будет первая леди, очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. Я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат", - рассказала она.
Читайте также: 10 фактов из жизни Елены Зеленской
Зеленская добавила, что она с мужем основательно этот вопрос еще не обсуждала, но он ей сказал: "Ты можешь нигде не біть, полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем".
Она ответила, что хотела бы отсутствовать.
Ранее Елена Зеленская рассказывала, что ее муж учит украинский язык и ищет преподавателя.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом