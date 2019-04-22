Жена Зеленского рассказала, что он учит украинский язык и ищет преподавателя
Об этом она заявила в интервью BBC-Украина.
У Елены спросили, изучают ли они с мужем украинский язык, ведь его много критикуют за то, что он говорит по-русски, и будут критиковать ее, когда она станет первой леди.
"Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно", - рассказала Зеленская.
По ее словам, украинский язык она услышала во втором классе на уроке украинского языка от учительницы, а также были родственники, которые говорили на суржике, поэтому язык понимала.
"Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость", - сказала жена шоумена.
Она отметила, что Порошенко говорит всегда "медленно, с четкими паузами, разделяя фразы".
"Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не на своем языке", - отметила она.
Зеленская добавила, что они над этим сейчас работают, и заверила, что в штабе уже говорят только на украинском.
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