Елена Зеленская узнала из соцсетей о решении мужа идти в президенты
22 апреля, 2019, 17:21
Владимир Зеленский забыл предупредить жену, что собирается баллотироваться на пост президента Украины
Об этом она рассказала в интервью BBC Украина.
"Мы были как раз на лыжах во Франции, спокойно встретили Новый год, выпили шампанского и пошли спать. А утром я в соцсетях вижу этот шквал, была очень удивлена и спросила: "А можно было меня предупредить, чтобы я подготовилась морально?". А он говорит: "А я тебе ничего не говорил? Я забыл", - рассказала будущая первая леди.
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"Дело в том, что "95-й квартал" был в туре и записали это объявление в другом городе после концерта. Мы не виделись до Нового года, потому что он был в туре, и он забыл мне сказать. Поэтому меня ждал сюрприз", - призналась Елена Зеленская.
- Напомним, Елена Зеленская рассказала о своем отношений к роли первой леди.
- Жена Владимира Зеленского сказала, что сначала не поддерживала выдвижение шоумена в президенты: "Ты сошел с ума?"
- Ранее Елена Зеленская рассказывала, что ее муж учит украинский язык и ищет преподавателя.
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