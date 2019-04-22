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Елена Зеленская узнала из соцсетей о решении мужа идти в президенты


фото: прес-служба "Квартал-95"
Владимир Зеленский забыл предупредить жену, что собирается баллотироваться на пост президента Украины

Об этом она рассказала в интервью BBC Украина.

"Мы были как раз на лыжах во Франции, спокойно встретили Новый год, выпили шампанского и пошли спать. А утром я в соцсетях вижу этот шквал, была очень удивлена и спросила: "А можно было меня предупредить, чтобы я подготовилась морально?". А он говорит: "А я тебе ничего не говорил? Я забыл", - рассказала будущая первая леди.

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"Дело в том, что "95-й квартал" был в туре и записали это объявление в другом городе после концерта. Мы не виделись до Нового года, потому что он был в туре, и он забыл мне сказать. Поэтому меня ждал сюрприз", - призналась Елена Зеленская.

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