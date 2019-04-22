"Ты сошел с ума?": Жена Зеленского о реакции на выдвижение шоумена в президенты
Об этом она заявила в интервью BBC-Украина.
Журналистка спросила, отговаривала ли жена Зеленского от похода в политику.
"Вы же видите, что происходит? Я это предполагала. Отговаривать его бесполезно, ведь он все решил. Многие упрекают, что он кого-то слушает - это не про него. Никогда он никого не слушал и не собирается", - сказала жена Зеленского.
Она также отметила, что это его черта характера.
"Когда я начала понимать, что есть такое в планах, то как и многие близкие люди, сказала: "Ты сошел с ума?". Но говорить это было бесполезно, поэтому пришлось сесть и откровенно об этом поговорить. Когда я осознала, что он действительно понимает, что собирается делать, я успокоилась", - рассказала Зеленская.
По ее словам, когда она поняла, что это действительно личное решение шоумена, то начала поддерживать мужа.
"Ведь бывает, что человека сбивают с толку окружающие. Но когда я поняла, что это не так, что это действительно его решение, то остается только не мешать, а поддерживать. Пытаться помочь, чтобы для него это прошло легче, чем может быть", - сказала Зеленская.
"Многие упрекают, что он кого-то слушает - это не про него. Никогда он никого не слушал и не собирается", - добавила она.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев.
- По результатам посчитанных 99,27% протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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