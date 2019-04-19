В Париже начались работы по укреплению элементов Нотр-Дама
19 апреля, 2019, 15:25
Специалисты устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама
Об этом сообщает AFP в Twitter.
Рабочие начали устанавливать конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа собора Нотр-Дам де Пари. Он является одним из нескольких ключевых элементов, которые пострадали во время пожара, говорится в сообщении.
Отмечается, что треугольный элемент, длина которого около 15 м и весом несколько тонн, больше не поддерживается опорными балками крыши, и его падение приведет к обрушению части северного фасада.
VIDEO: Work begins to strengthen the gables of Notre-Dame's northern transverse, one of several strategic points weakened by a blaze which threatened to destroy the cathedral pic.twitter.com/gGVQZ47AHY- AFP news agency (@AFP) 19 апреля 2019 г.
- 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет.
- 19 апреля е ксперты обнаружили "три основные точки хрупкости" в соборе Нотр-Дам, которые также могут обрушиться.
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