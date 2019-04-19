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В Париже начались работы по укреплению элементов Нотр-Дама

Специалисты устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама

Об этом сообщает AFP в Twitter.

Рабочие начали устанавливать конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа собора Нотр-Дам де Пари. Он является одним из нескольких ключевых элементов, которые пострадали во время пожара, говорится в сообщении.

Отмечается, что треугольный элемент, длина которого около 15 м и весом несколько тонн, больше не поддерживается опорными балками крыши, и его падение приведет к обрушению части северного фасада.

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