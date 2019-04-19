Из-за пожара в Нотр-Даме могут обвалиться три "хрупких" элемента собора

19 апреля, 2019, 09:20

Эксперты обнаружили "три основные точки хрупкости" в соборе Нотр-Дам, которые также могут обвалиться

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Первый элемент расположен в северном трансепте (поперечный неф в храмах) собора. Треугольная шестерня длиной около 15 метров, которая преодолевает фасад, больше не поддерживается рамой крыши. Этот элемент в несколько тонн, если он упадет, может повергнуть за собой значительную часть северного фасада.

Второй чувствительный момент собора: западный фронтон (передняя сторона), что находится между двумя колокольнями. Рама, на которую он опирался, сгорела. Он очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху настолько обгорела, что полностью раскололась.

Третий проблемный момент: угол южной колокольни, который настолько нагрелся, что камни стали бесформенными, соответственно, существует риск разрушения химер. Если они упадут, они могут поставить под угрозу большой орган, который уцелел после пожара.