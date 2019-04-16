Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
16 апреля, 2019, 22:10
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французскому народу после масштабного пожара в Нотр-Дам де Пари
Об этом сообщает Le Figaro, передает РБК-Украина.
По словам Макрона, французы должны объединиться, чтобы восстановить собор.
Президент анонсировал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен в течение 5 лет.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует €100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
-
Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен сказал, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате пожара, могут уйти десятилетия.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-