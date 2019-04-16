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Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французскому народу после масштабного пожара в Нотр-Дам де Пари

Об этом сообщает Le Figaro, передает РБК-Украина.

По словам Макрона, французы должны объединиться, чтобы восстановить собор.

Президент анонсировал, что Нотр-Дам де Пари будет восстановлен в течение 5 лет.

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