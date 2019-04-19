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Порошенко поехал дебатировать на Общественное

Президент Украины Петр Порошенко поехал в студию Общественного для участия в дебатах кандидатов в президенты , предусмотренных украинским законодательством

Об этом сообщил Еспресо.TV Илья Березенко.

После завершения дебатов на НСК "Олимпийский" Петр Порошенко подошел к части стадиона, где собрались его сторонники, и выступил с коротким словом, заявив, что поедет на Общественное для теледебатов по регламенту ЦИК.

Зато кандидат в президенты Владимир Зеленский после дебатов на "Олимпийском" ничего не сказал по поводу участия в дебатах в студии Общественного.

Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты на "Олимпийском" 19 апреля на 16:00, чтобы успеть на дебаты еще и в студии Общественного, которые запланированы на 20:00.

У Зеленского заявили, что он не будет дебатировать с Порошенко на "Олимпийском" в настоящее время из-за того, что это - рабочее время.

Ранее Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты на "Олимпийском" 14 апреля.

ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном на 21:00, чтобы кандидаты успели подебатировать на стадионе с 19:00.

У Зеленского заявили, что он не придет на дебаты на Общественном.

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