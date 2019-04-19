Король Марокко приказал выделить средства на реконструкцию Нотр-Дама
19 апреля, 2019, 09:49
Марокканский правительство по указанию короля Мухаммеда VI внесет финансовый вклад в реконструкцию собора Нотр-Дам в Париже
Об этом сообщает Morocco World News.
Неизвестно, сколько именно средств выделят на реконструкцию.
Кроме того, король Марокко приказал правительству выделить средства и для мечети Аль-Акса, что на Храмовой горе в Иерусалиме, в которой также произошла пожар .
- 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Президент Франции Эммануэль Макрона пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
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