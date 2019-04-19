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Король Марокко приказал выделить средства на реконструкцию Нотр-Дама


фото: Reuters
Марокканский правительство по указанию короля Мухаммеда VI внесет финансовый вклад в реконструкцию собора Нотр-Дам в Париже

Об этом сообщает Morocco World News.

Неизвестно, сколько именно средств выделят на реконструкцию.

Кроме того, король Марокко приказал правительству выделить средства и для мечети Аль-Акса, что на Храмовой горе в Иерусалиме, в которой также произошла пожар .

 

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