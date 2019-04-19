Король Марокко приказал выделить средства на реконструкцию Нотр-Дама

19 апреля, 2019, 09:49

Марокканский правительство по указанию короля Мухаммеда VI внесет финансовый вклад в реконструкцию собора Нотр-Дам в Париже

Об этом сообщает Morocco World News.

Неизвестно, сколько именно средств выделят на реконструкцию.

Кроме того, король Марокко приказал правительству выделить средства и для мечети Аль-Акса, что на Храмовой горе в Иерусалиме, в которой также произошла пожар .