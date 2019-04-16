На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

16 апреля, 2019, 10:05

В понедельник, 15 апреля, вечером вспыхнул пожар на охранном пункте на Храмовой горе в Иерусалиме

Об этом сообщают израильские СМИ.

Пока неизвестно, по каким причинам вспыхнул пожар. Известно, что помещению уже нанесен ущерб.

Сотрудники службы пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

حريق داخل المسجد الأقصى!

النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد. pic.twitter.com/oYEbPLXjiL - منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) 15 апреля 2019 г.

طواقم الإطفاء تخمد حريقا اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa - شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2019 г.

Напомним, что Храмовая гора - это обнесена высокими стенами площадь, которая расположена к востоку от Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама.

На территории Храмовой горы располагался первый, а после и второй иерусалимский храм. Здесь же, по еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.

Сейчас на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения - мечети Аль-Акса и Купол Скалы.