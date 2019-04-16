На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар
Об этом сообщают израильские СМИ.
Пока неизвестно, по каким причинам вспыхнул пожар. Известно, что помещению уже нанесен ущерб.
Сотрудники службы пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.
حريق داخل المسجد الأقصى!- منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) 15 апреля 2019 г.
النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد. pic.twitter.com/oYEbPLXjiL
طواقم الإطفاء تخمد حريقا اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa- شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2019 г.
Напомним, что Храмовая гора - это обнесена высокими стенами площадь, которая расположена к востоку от Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама.
На территории Храмовой горы располагался первый, а после и второй иерусалимский храм. Здесь же, по еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.
Сейчас на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения - мечети Аль-Акса и Купол Скалы.
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