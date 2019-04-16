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На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар


фото: Pixabay
В понедельник, 15 апреля, вечером вспыхнул пожар на охранном пункте на Храмовой горе в Иерусалиме

Об этом сообщают израильские СМИ.

Пока неизвестно, по каким причинам вспыхнул пожар. Известно, что помещению уже нанесен ущерб.

Сотрудники службы пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Напомним, что Храмовая гора - это обнесена высокими стенами площадь, которая расположена к востоку от Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама.

На территории Храмовой горы располагался первый, а после и второй иерусалимский храм. Здесь же, по еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.

Сейчас на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения - мечети Аль-Акса и Купол Скалы.

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