В Румынии продают пепел Нотр-Дама
18 апреля, 2019, 19:58
На румынских сайтах объявлений появились предложения о продаже пепла Собора Парижской Богоматери
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское издание Profit.
Стоимость порции пепла, якобы с Нотр-Дама, варьирует от 84 до 104 евро.
"Продаю пепел из Собора Парижской Богоматери. Для коллекционеров. Не обмениваюсь", - говорится в одном из объявлений.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери был поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
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Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен сказал, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате пожара, могут уйти десятилетия.
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