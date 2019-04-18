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В Румынии продают пепел Нотр-Дама

На румынских сайтах объявлений появились предложения о продаже пепла Собора Парижской Богоматери

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынское издание Profit.

Стоимость порции пепла, якобы с Нотр-Дама, варьирует от 84 до 104 евро.

"Продаю пепел из Собора Парижской Богоматери. Для коллекционеров. Не обмениваюсь", - говорится в одном из объявлений.

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