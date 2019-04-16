//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Архитектор прогнозирует, что на восстановление Нотр-Дама уйдут десятилетия


фото: REUTERS
На восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате пожара, могут уйти десятилетия

Об этом сказал главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен, сообщает АР, передает ЕП .

Петер Фюссен, курирующий всеми строительными работами в Кельнском соборе, заявил, что "наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, причиненные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать