Архитектор прогнозирует, что на восстановление Нотр-Дама уйдут десятилетия
16 апреля, 2019, 16:29
На восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате пожара, могут уйти десятилетия
Об этом сказал главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен, сообщает АР, передает ЕП .
Петер Фюссен, курирующий всеми строительными работами в Кельнском соборе, заявил, что "наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, причиненные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены".
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует €100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
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