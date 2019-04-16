Архитектор прогнозирует, что на восстановление Нотр-Дама уйдут десятилетия

16 апреля, 2019, 16:29

На восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате пожара, могут уйти десятилетия

Об этом сказал главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен, сообщает АР, передает ЕП .

Петер Фюссен, курирующий всеми строительными работами в Кельнском соборе, заявил, что "наверняка понадобятся годы, возможно, даже десятилетия, пока последние разрушения, причиненные этим ужасным пожаром, не будут полностью восстановлены".