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Ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары

Исследователи считают, что смогли определить паттерн мозговой активности, который предусматривает гнев, который испытывают люди во время сновидений

Как говорится в журнале JNeurosci, ученые сосредоточились на анализе того, какая часть мозга отвечает за генерирование чувства гнева у людей во время сна.

Исследователи будили людей, когда те находились в фазе быстрого сна, связанной со сновидениями. У участников, которые сообщали, что они чувствовали гнев во время сновидений, наблюдалась повышенная нейронная активность в правой части лобной коры мозга: это указывает на то, что именно эта часть мозга отвечает за плохие сны.

Нейронная сигнатура, известная как фронтальная альфа-асимметрия, также связана с гневом и саморегулированием во время бодрствования.

"Мы демонстрируем, что люди, у которых во время фазы быстрого сна и вечернего бодрствования наблюдается большая фронтальная альфа-асимметрия, чаще становятся агрессивными в своих сновидениях, - пишут исследователи в научной статье для журнала JNeurosci. - Таким образом, фронтальная альфа-асимметрия может отображать способность к регуляции эмоций не только во время пробуждения, но и тогда, когда человек находится в состоянии сна ".

Однако у исследования были некоторые ограничения. Прежде всего, оно было проведено в лабораторных условиях. Однако ученые предполагают, что полученная информация поддерживает теории, согласно которым сновидения - реалистичная симуляция жизни во время бодрствования.

Как отмечают специалисты, сама по себе их работа не позволяет утверждать, что конкретная нейронная активация, сопровождает гнев во время сна, поддерживает определенную функцию - вроде переживания опасных ситуаций или негативных аффективных состояний, - чтобы помочь лучше справляться с ними в периоды бодрствования.

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