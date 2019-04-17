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Собор Парижской Богоматери закрывают на шесть лет


фото: REUTERS
Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара

Об этом сообщает Le Figaro, передает РБК-Украина.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шови сообщил, что "часть собора была сильно повреждена" в результате пожара.

Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.

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