Собор Парижской Богоматери закрывают на шесть лет
17 апреля, 2019, 17:07
Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей на шесть лет после масштабного пожара
Об этом сообщает Le Figaro, передает РБК-Украина.
Настоятель Нотр-Дама Патрик Шови сообщил, что "часть собора была сильно повреждена" в результате пожара.
Также он отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
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Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен сказал, что на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате пожара, могут уйти десятилетия.
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