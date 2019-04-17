Отравление Скрипалей: директор ЦРУ убедила Трампа выслать дипломатов РФ, - NYT
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников, это произошло в марте 2018 года на совещании представителей силовых органов в Белом доме по поводу отравления нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
NYT пишет, что сначала Трамп скептически рассматривал просьбу Великобритании выдворить российских дипломатов. Он считал отравления в Солсбери частью "шпионских игр", неприятных, но в рамках мировой практики.
Во время обсуждения, как сообщили источники, Джина Хаспел озвучила Трампу возможные варианты ответных действий, а затем тихим, но твердым голосом, сказала, что "сильным вариантом" является высылке 60 дипломатов.
По словам собеседников, знакомых с брифингом, Трампа пытались убедить, что Скрипаль и его дочь были не единственными жертвами нападения со стороны РФ.
Хаспел, в частности, показала предоставлены правительством Великобритании фотографии детей, госпитализированных с подозрением на отравление Новичком. Затем она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, погибли в результате работы российских агентов.
По данным NYT, Трамп обострил все свое внимание на фотографиях детей и мертвых уток и в конце брифинге принял "сильный вариант".
Напомним, что в связи с отравлением Скрипаля США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Сиэтле.
- Напомним, 5 марта 2018 в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они офицерами российской военной разведки .
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова . В частности, те рассказали , что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипача , а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипач - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) участвовал в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Также расследователи сообщили, что настоящее имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин , и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
- В очередном расследовании журналисты нашли третьего подозреваемого - Сергея Федотова.
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