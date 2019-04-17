Отравление Скрипалей: директор ЦРУ убедила Трампа выслать дипломатов РФ, - NYT

17 апреля, 2019, 10:30

Директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел хитростью убедила президента США Дональда Трампа принять жесткие меры в ответ на отравление в британском Солсбери

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, это произошло в марте 2018 года на совещании представителей силовых органов в Белом доме по поводу отравления нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

NYT пишет, что сначала Трамп скептически рассматривал просьбу Великобритании выдворить российских дипломатов. Он считал отравления в Солсбери частью "шпионских игр", неприятных, но в рамках мировой практики.

Во время обсуждения, как сообщили источники, Джина Хаспел озвучила Трампу возможные варианты ответных действий, а затем тихим, но твердым голосом, сказала, что "сильным вариантом" является высылке 60 дипломатов.

По словам собеседников, знакомых с брифингом, Трампа пытались убедить, что Скрипаль и его дочь были не единственными жертвами нападения со стороны РФ.

Хаспел, в частности, показала предоставлены правительством Великобритании фотографии детей, госпитализированных с подозрением на отравление Новичком. Затем она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, погибли в результате работы российских агентов.

По данным NYT, Трамп обострил все свое внимание на фотографиях детей и мертвых уток и в конце брифинге принял "сильный вариант".

Напомним, что в связи с отравлением Скрипаля США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Сиэтле.