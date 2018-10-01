Чепига-Боширов принимал участие в вывозе Януковича в Россию, - расследование
Об этом заявил журналист Сергей Канев, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля, информирует Общественное.
"Чепига-Боширов принимал участие в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназовцев прибыл к резиденции Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию", — рассказал журналист.
По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России".
Расследователь рассказал, что также звание "Героя России" за эвакуацию Януковича из Украины получил Алексей Дюмин — бывший охранник Путина.
"Затем Дюмин был в министерстве обороны, а сейчас он - губернатор Тульской области. О Дюмине говорят, что он преемник Путина. Так же мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк компании "Вагнера", — заявил Канев.
Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги-Боширова в спецоперации по вывозу Януковича из Украины.
Прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Чепиги-Боширова в эвакуации экс-президента, потому что следствию неизвестно, кто с российской стороны принимал участие в этой операции.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипачей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
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