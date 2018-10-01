Чепига-Боширов принимал участие в вывозе Януковича в Россию, - расследование

1 октября, 2018, 19:03

Полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которого Великобритания подозревает в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом заявил журналист Сергей Канев, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля, информирует Общественное.

"Чепига-Боширов принимал участие в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназовцев прибыл к резиденции Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию", — рассказал журналист.

По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание "Героя России".

Расследователь рассказал, что также звание "Героя России" за эвакуацию Януковича из Украины получил Алексей Дюмин — бывший охранник Путина.

"Затем Дюмин был в министерстве обороны, а сейчас он - губернатор Тульской области. О Дюмине говорят, что он преемник Путина. Так же мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк компании "Вагнера", — заявил Канев.

Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги-Боширова в спецоперации по вывозу Януковича из Украины.

Прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Чепиги-Боширова в эвакуации экс-президента, потому что следствию неизвестно, кто с российской стороны принимал участие в этой операции.