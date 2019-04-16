Вестминстерский дворец может повторить судьбу Нотр-Дама - лидер оппозиции

"Состояние сооружения в Вестминстере очень плохое, и риск возникновения пожара, очевидно, огромный в здании, внутри которого столько древесины", - подчеркнул Корбин.

По его словам, пожар в Нотр-Даме должен служить предостережением о состоянии здания Вестминстерского дворца.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон отметил, что для того, чтобы дворец не повторил судьбу Нотр-Дама, в его ремонт нужно инвестировать необходимые средства.

Уильямсона поддержал и лейборист Крис Брайант. "Мы потратили слишком много времени на обеспечение мер пожарной безопасности. Некоторые части дворца такие же старые, как Нотр-Дам, и мы должны обеспечить соблюдение всех мер пожарной безопасности во время масштабных работ по ремонту. Видит Бог, мы уже получили достаточно предупреждений", - сказал он.

Британские парламентарии согласились, что необходимые меры для охраны исторического здания, однако уже много лет происходят споры по поводу этого процесса и расходов на него.

Депутаты проголосовали в прошлом году за переезд обеих палат парламента Соединенного Королевства в другие помещения на время многолетнего ремонта Вестминстерского дворца из-за плохого состояния сооружения.

Как известно, Вестминстерский дворец является местом встречи палаты общин и палаты лордов, двух палат парламента Соединенного Королевства.

Во дворце около 1100 помещений, 100 лестниц и 4,8 километра коридоров. Из дворцовых башен наиболее известна часовая - Биг Бен.

По информации The Guardian, в здании британского парламента в период с 2008 по 2012 год потушили 40 мелких пожаров.