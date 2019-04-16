Обрушение Нотр-Дам де Пари удалось предотвратить в последний момент
16 апреля, 2019, 15:42
Пожарные сумели предотвратить обрушение Собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считанные минуты
Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на пресс-службу МВД Франции.
В МВД отметили, что решающую роль сыграли пожарные, которые начали тушение внутри собора.
"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал он журналистам в Париже.
Напомним, вчера вечером в Париже горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работ по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается. На данный момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует €100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует €200 млн в восстановление Нотр-Дама.
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