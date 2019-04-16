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Обрушение Нотр-Дам де Пари удалось предотвратить в последний момент


фото: REUTERS
Пожарные сумели предотвратить обрушение Собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считанные минуты

Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на пресс-службу МВД Франции.

В МВД отметили, что решающую роль сыграли пожарные, которые начали тушение внутри собора.

"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал он журналистам в Париже.

Напомним, вчера вечером в Париже горел Нотр-Дам де Пари. Пожарные считают, что пожар мог произойти из-за работ по реставрации здания. В свою очередь, парижская прокуратура отметила, что не нашла признаков преднамеренного поджога Нотр-Дама, но следствие продолжается. На данный момент команда из 50 человек работает над установлением причины возникновения пожара в соборе.

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