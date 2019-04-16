//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Данилюк считает национализацию ПриватБанка "правильным и обоснованным решением"

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации ПриватБанка было правильным и обоснованным

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"О национализации ПриватБанка. Это был очень непростой процесс. Согласно информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", - сказал он.

О необходимости компенсации бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка Данилюк отметил, что "этот вопрос в суд, но если исходить из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может идти речь ".

В то же время экс-министр финансов озвучил ситуации со стороны Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко, которые мешали ему как министру финансов и руководству ПриватБанка защищать интересы Украины в Лондонском суде.

".. Это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценко, поскольку вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией о Лондонском суде с человеком, который до этого встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме. И я считал, что это не позиция президента , который защищает интересы страны ", - добавил Данилюк.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 апреля, 2019 вторник

больше новостей

16 апреля, 2019 вторник

15 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать