Данилюк считает национализацию ПриватБанка "правильным и обоснованным решением"
Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .
"О национализации ПриватБанка. Это был очень непростой процесс. Согласно информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", - сказал он.
О необходимости компенсации бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка Данилюк отметил, что "этот вопрос в суд, но если исходить из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может идти речь ".
В то же время экс-министр финансов озвучил ситуации со стороны Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко, которые мешали ему как министру финансов и руководству ПриватБанка защищать интересы Украины в Лондонском суде.
".. Это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценко, поскольку вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией о Лондонском суде с человеком, который до этого встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме. И я считал, что это не позиция президента , который защищает интересы страны ", - добавил Данилюк.
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Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.
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