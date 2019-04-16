Данилюк считает национализацию ПриватБанка "правильным и обоснованным решением"

16 апреля, 2019, 10:33

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"О национализации ПриватБанка. Это был очень непростой процесс. Согласно информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным", - сказал он.

О необходимости компенсации бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка Данилюк отметил, что "этот вопрос в суд, но если исходить из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о какой компенсации может идти речь ".

В то же время экс-министр финансов озвучил ситуации со стороны Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко, которые мешали ему как министру финансов и руководству ПриватБанка защищать интересы Украины в Лондонском суде.

".. Это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценко, поскольку вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией о Лондонском суде с человеком, который до этого встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме. И я считал, что это не позиция президента , который защищает интересы страны ", - добавил Данилюк.