"Пусть вернут $ 2 млрд": Коломойский хочет компенсацию за национализацию ПриватБанка

8 апреля, 2019, 11:38

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию за национализацию ПриватБанка, который ему ранее принадлежал

Об этом Коломойский заявил в интервью "Экономической правде" .

"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало $ 2 млрд капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал Коломойский.

При этом бизнесмен отметил, что хотел бы требовать компенсацию в 10 раз больше утраченные активы.

"Приходят соседи по участку, которым понравился дом и участок ваших родителей. Выселяют. Предположим, ваши родители не успокоились и через правоохранителей прижали этих мошенников, которые забрали дом с участком. А мошенники приходит и говорит: мы здесь уже обжились, мы понимаем, что так не хорошо и не красиво, давайте мы вам компенсацию выдадим Допустим, дом стоил 1 млн грн. Или 10 млн грн вместе с землей. Сколько они должны попросить компенсации? Я бы 100 млн попросил, учитывая моральный ущерб и все гадости, которые были сказанные ", - добавил Коломойский.