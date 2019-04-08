"Пусть вернут $ 2 млрд": Коломойский хочет компенсацию за национализацию ПриватБанка
Об этом Коломойский заявил в интервью "Экономической правде" .
"Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк. Но там лежало $ 2 млрд капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - сказал Коломойский.
При этом бизнесмен отметил, что хотел бы требовать компенсацию в 10 раз больше утраченные активы.
"Приходят соседи по участку, которым понравился дом и участок ваших родителей. Выселяют. Предположим, ваши родители не успокоились и через правоохранителей прижали этих мошенников, которые забрали дом с участком. А мошенники приходит и говорит: мы здесь уже обжились, мы понимаем, что так не хорошо и не красиво, давайте мы вам компенсацию выдадим Допустим, дом стоил 1 млн грн. Или 10 млн грн вместе с землей. Сколько они должны попросить компенсации? Я бы 100 млн попросил, учитывая моральный ущерб и все гадости, которые были сказанные ", - добавил Коломойский.
- Напомним, 18 декабря 2016 Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.
- Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка .
- Нардепутат от БПП Владимир Арьев заявил, что с 2012 года по ПриватБанка Игорь Коломойский вывел через счета компаний артиста Владимира Зеленского $ 41 млн.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания президентом, не будет пытаться возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
- После победы Зеленского в первом туре выборов суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка .
- Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что для возвращения ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма.
- ФБР расследует дело против Коломойского по отмыванию средств в США.
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