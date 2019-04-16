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Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела об основаниях для национализации ПриватБанка после выборов

Шестой апелляционный админсуд 22 апреля продолжит рассматривать апелляцию НБУ на отмене распоряжения регулятора о проведении проверки ПриватБанка перед национализацией

Информацию об этом передает НВ .

Решение перенести рассмотрение дела на 22 апреля, следующий день после второго тура президентских выборов, суд принял в понедельник, 15 апреля.

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