Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела об основаниях для национализации ПриватБанка после выборов

Информацию об этом передает НВ .

Решение перенести рассмотрение дела на 22 апреля, следующий день после второго тура президентских выборов, суд принял в понедельник, 15 апреля.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.

Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка .

Нардепутат от БПП Владимир Арьев заявил, что с 2012 года по ПриватБанка Игорь Коломойский вывел через счета компаний артиста Владимира Зеленского $ 41 млн.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания президентом, не будет пытаться возвращать ПриватБанк прежним владельцам.

После победы Зеленского в первом туре выборов суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка .

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что для возвращения ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма.

ФБР расследует дело против Коломойского по отмыванию средств в США.