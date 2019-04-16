Апелляционный суд продолжит рассмотрение дела об основаниях для национализации ПриватБанка после выборов
Информацию об этом передает НВ .
Решение перенести рассмотрение дела на 22 апреля, следующий день после второго тура президентских выборов, суд принял в понедельник, 15 апреля.
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Напомним, 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.
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Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка .
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Нардепутат от БПП Владимир Арьев заявил, что с 2012 года по ПриватБанка Игорь Коломойский вывел через счета компаний артиста Владимира Зеленского $ 41 млн.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания президентом, не будет пытаться возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
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После победы Зеленского в первом туре выборов суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка .
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Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что для возвращения ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма.
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ФБР расследует дело против Коломойского по отмыванию средств в США.
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8 апреля Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $ 2 млрд за национализацию ПриватБанка , который ему ранее принадлежал.
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В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского считают необходимым проведение аудита реформ банковского сектора , на основании которого должны принять решение относительно кадровой политики.
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