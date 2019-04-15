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В штабе Зеленского заявили о планах по аудиту Нацбанка

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского считают необходимым проведение аудита реформ банковского сектора, на основании которого должны принять решение о кадровой политике

Об этом заявил спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков во время форума в Киеве, 13 апреля, передает "Общественное" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о Национальном банке, сначала нужно провести аудит того, что было сделано, и тех реформ - или того, что называется реформами - и понять, кто за что должен быть награжден или, возможно, не очень награжден", - сообщил Разумков .

Отметим, что кандидатуру на пост главы Национального банка Украины вносит президент. Национальный банк является независимым институтом, осуществляющим государственный надзор в банковской сфере, а также отвечает за монетарную политику (инфляцию и стабильность гривны).

"Поэтому думаю, что президент имеет право оценить действия, в том числе сегодняшнего руководства этой структуры, и затем, на основе этого, принимать кадровые решения", - добавил Разумков.

В ответ на вопрос, будет ли Зеленский в случае избрания на пост президента Украины защищать государственный ПриватБанк в судебном процессе против бывшего владельца Игоря Коломойского, Разумков ответил, что президенту "защищать банки, наверное, не стоит, не зависимо от того, твой это банк или соседний ".

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