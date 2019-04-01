Суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка после победы Зеленского в первом туре выборов
Об этом сообщает Финансовый клуб со ссылкой на портал Судебная власть .
"Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля. Как известно, после судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу ", - говорится в сообщении.
Истец просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения Нацбанка об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке.
Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский ждет компенсацию за ПриватБанк после выборов.
"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде ", - заявил он перед первым туром президентских выборов.
- Напомним, утром 1 апреля на момент обработки 75% протоколов Владимир Зеленский лидировал на президентских выборах с показателем 30,4% голосов. Вместе с ним во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, проходит действующий президент Петр Порошенко (16,1%).
- В феврале бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконной национализацию ПриватБанка в 2016 году
- Ранее сообщалось, что с 2012 года из ПриватБанка олигархом Игорем Коломойским через счета компаний артиста Владимира Зеленского было выведено $ 41 млн.
- Зеленский публично заявил, что в случае избрания президентом не попытается возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
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