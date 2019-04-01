Суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка после победы Зеленского в первом туре выборов

1 апреля, 2019, 14:03

Окружной административный суд Киева закончил рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского к Нацбанку, ФГВФЛ, Кабмину и НКЦБФР о национализации ПриватБанка

Об этом сообщает Финансовый клуб со ссылкой на портал Судебная власть .

"Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля. Как известно, после судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу ", - говорится в сообщении.

Истец просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения Нацбанка об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке.

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский ждет компенсацию за ПриватБанк после выборов.

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде ", - заявил он перед первым туром президентских выборов.