//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева


фото: 2000.ua
Петр Порошенко уволил главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева

Соответствующий указ размещен на сайте президента.

Напомним, что 5 апреля Андрей Гордеев написал заявление об отставке.

Гордеева связывают с делом об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать