Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева
12 апреля, 2019, 12:12
Петр Порошенко уволил главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева
Соответствующий указ размещен на сайте президента.
Напомним, что 5 апреля Андрей Гордеев написал заявление об отставке.
Гордеева связывают с делом об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
- Напомним, 31 июля 2018 на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа 2018 ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
- Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нападений на активистов, в частности убийства Екатерины Гандзюк.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игорь Павловский.
- 30 января председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился к правоохранителям с просьбой проверить "ложные обвинения его в причастности к трагедии погибшей активистки Екатерины Гандзюк".
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