Ломаченко - Кролла: назвали гонорары соперников
12 апреля, 2019, 09:52
Стали известны уточненные данные по поводу гонораров украинского боксера Василия Ломаченко и британца Энтони Кроллы
Об этом информирует boxingnews24.com.
Назвали вознаграждение Василия Ломаченко и Энтони Кролла за бой в Лос-Анджелесе:
Ломаченко гарантированно получит гонорар $1,2 млн и $3,2 млн. За защиту двух титулов. Кролла - $300 тыс.
Бой Ломаченко с Кролла пройдет сегодня ночью в Staples Center в США.
- Напомним, 11 апреля украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кроллой.
- Украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.
- Обнародованы размер гонорара Василия Ломаченко за бой с британцем Энтони Кроллой.
- Названа сумма, которую заработает британский боксер Энтони Кролла за бой с украинцем Василием Ломаченко.
Читайте также: Ломаченко - Кролла: все о бое украинского чемпиона против британца
Читайте также: Стало известно, где и когда смотреть чемпионский бой Ломаченко - Кролла
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-