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Ломаченко - Кролла: назвали гонорары соперников


фото: Reuters
Стали известны уточненные данные по поводу гонораров украинского боксера Василия Ломаченко и британца Энтони Кроллы

Об этом информирует boxingnews24.com.

Назвали вознаграждение Василия Ломаченко и Энтони Кролла за бой в Лос-Анджелесе:

Ломаченко гарантированно получит гонорар $1,2 млн и $3,2 млн. За защиту двух титулов. Кролла - $300 тыс.

Бой Ломаченко с Кролла пройдет сегодня ночью в Staples Center в США.

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