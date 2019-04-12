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Ломаченко - Кролла: соперники провели взвешивание


фото: Reuters
Украинский боксер Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла взвесились перед боем

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.

Ломаченко показал на весах 134,4 фунта (61 кг), Кролла - 134,8 фунта (61,15 кг).

Поединок состоится сегодня ночью в Лос-Анджелесе.

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