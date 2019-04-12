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Ломаченко - Кролла: где и когда смотреть чемпионский бой украинца


фото: twitter
В ночь на субботу в Лос-Анджелесе украинский боксер Василий Ломаченко защищает титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе в бою против британца Энтони Кролла

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Поединок между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой начнется 13 апреля в 6:00 по киевскому времени. Украинский боксер будет защищать титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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