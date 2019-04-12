Ломаченко - Кролла: все о бое украинского чемпиона против британца

12 апреля, 2019, 08:00

Дмитрий Марценишин

В ночь на субботу в Лос-Анджелесе украинский боксер Василий Ломаченко защищает титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе в бою против британца Энтони Кроллы

Как Ломаченко выбирал соперника

Василий Ломаченко никогда не скрывал, что его главной целью является титул абсолютного чемпиона мира. Однако за шесть лет на профессиональном ринге украинскому боксеру только сейчас удалось приблизиться к своей мечте.

Для этого Ломаченко пришлось изменить две категории. Ни в полулегком (до 57,2 кг), ни во втором полулегком весе (до 59 кг) чемпионы по другим версиям избегали встречи с украинцем и заставляли его искать другие варианты.

Лишь в легком весе (до 61,2 кг) дело сдвинулось с места. В мае 2018 года Василий Ломаченко отобрал чемпионский титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) у венесуэльца Хорхе Линареса, а в декабре провел первый в карьере объединительный поединок с обладателем пояса WBO (Всемирной боксерской организации) Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.

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Завладев сразу двумя титулами, Ломаченко наконец начал договариваться с чемпионами по другим версиям. Наиболее желанный вариант с обладателем пояса WBC (Всемирного боксерского совета) Майки Гарсией отпал сразу. Американец к тому времени уже имел договоренность о бое с соотечественником Эрролом Спенсом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Украинец переключился на обладателя пояса IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми, который даже подписал контракт на бой с нашим боксером. Однако ганец травмировался в чемпионском поединке против россиянина Исы Чаниева и был вынужден отказаться от боя с украинцем, поскольку не успевал восстановиться до апреля.

Таким образом, соперником Василия Ломаченко стал британец Энтони Кролла, которого WBA назначила обязательным претендентом на титул. Совсем не тот боксер, с которым хотел встретиться украинец.

Кто такой Энтони Кролла

Большинство экспертов считает Энтони Кроллу одним из самых слабых соперников Василия Ломаченко за всю его карьеру. У британца откровенно испорченный послужной список, в котором целых шесть поражений.

Энтони Кроллу побеждали сириец Юссеф Аль Хамди, британец Дерри Мэтьюз, и по два раза били соотечественник Гарри Сайкс и венесуэлец Хорхе Линарес. У всех обидчиков Кролла пытался взять реванш, но поквитался за поражение лишь с Аль Хамиди. Повторный бой с Метьюзом он свел вничью.

В сентябре 2016 г. британец на равных сражался с Хорхе Линаресом, который стал первым боксером, который отправил Василия Ломаченко на профессиональном ринге в нокдаун. Он проиграл по очкам близким судейским решением - 114: 115, 113: 115, 111: 117.

Впрочем во втором поединке венесуэлец существенно преобладал над Кроллой. В определенный момент бой превратился в настоящее избиение, британец побывал в нокдауне, а его тренер хотел остановить издевательство. Боксер настоял на продолжении поединка и продержался до финального гонга. Линарес выиграл с разгромным счетом - 118: 109 на всех судейских карточках.

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Именно крепкий характер является едва ли не главной добродетелью Энтони Кролла. Он каждый раз находил в себе мужество подниматься после поражений и настойчиво идти к цели. К бою с Ломаченко самой вершиной в карьере британца был чемпионский титул WBA. Его он в 2015 году отобрал у Дерлиса Переса. Причем сделал это лишь с третьей попытки - после ничьей в июле он нокаутировал колумбийца в пятом раунде в ноябре того же года.

А в 2014 году чемпионский бой Энтони Кролла с кубинцем Ричардом Абрилем сорвался из-за перелома ноги и травмы, которые боксер получил в драке с грабителями, от которых он бросился спасать соседский дом.

С чемпионским титулом пришлось подождать, зато Кролла попал на первые полосы газет и стал любимцем Великобритании. Сейчас у него контракт с влиятельным промоутером Джошуа и Александра Усика - Эдди Хирном. Право на бой с Ломаченко во многом это - заслуга главы компании Matchroom Boxing.

Что происходило перед боем

Команда Ломаченко была не в восторге от необходимости встречаться с Кроллой, о чем откровенно заявил промоутер украинца Боб Арум.

"Эта обязательная защита титула для нас, словно кость в горле. Мы переплатили Кролле за то, что вы увидите совсем скоро. При этом у нас нет сомнений, что Кролла сделает все, чтобы одержать победу", - сказал Арум.

Действительно, Энтони Кролла за поединок с Василием Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере - $1 млн. Украинский боксер заработает $2,2 млн.

Объединительный поединок с лидером рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, позволит британцу не только хорошо заработать, но и станет пиком его карьеры.

Сам Кролла хорошо понимает, что выйдет в ринг в статусе андердога, но уверяет, что легко не сдастся. Претендент даже пообещал создать самую громкую сенсацию в истории британского бокса.

"Люди не дают мне шансов, но это не имеет значения для меня. Моя мотивация заключается в том, чтобы создать самую большую сенсацию в истории британского бокса. Я был аутсайдером на протяжении всей моей карьеры и знаю, что передо мной самая большая проблема в моей жизни, но не могу дождаться, когда окажусь на ринге", - сказал Кролла.

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Если британец перед боем высказал в адрес Ломаченко множество комплиментов, то сам украинец дал понять, что он не в восторге от уровня соперника и даже дал ему совет на поединок.

"У Кроллы специфический стиль, он отсиживается в защите, ждет ошибки, но со мной эта стратегия не сработает. Кролла не сможет выиграть, если будет постоянно защищаться", - заверил Ломаченко.

В то же время экс-партнер Василия Ломаченко по олимпийской сборной Украины Денис Беринчик обратил внимание, что чемпион мира в поединках против Линареса и Педрасу выглядел уставшим.

"Мне, как и многим, показалось, что в двух предыдущих поединках Василий был истощен тренировками, или в хорошей форме были его соперники. Думаю, что он все взвесил, и сможет показать хороший бокс в своем стиле", - отметил Беринчик. Вместе с тем он выразил убеждение, что Ломаченко одержит победу.

Кто будет фаворитом

Не сомневаются в успехе Василия Ломаченко и букмекеры. Они предлагают на его победу мизерный коэффициент - 1.01. Энтони Кролле они почти не оставляют шансов и дают на его выигрыш 21.00. Маловероятным результатом считается и ничья - 34.00.