АМКУ открыл дела на 20 облгазов Фирташа
Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.
"Основанием для начала (дел, - ред.) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков", - написал он.
Терентьев отметил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей.
Речь идет о Винницагазе, Волыньгазе, Днепрогазе, Днепропетровскгазе, Житомиргазе, Закарпатгазе, Запорожгазе, Ивано-Франковскгазе, Киевоблгазе, Криворожгазе, Львовгазе, Николаевгазе, Ривнегазе, Сумыгазе, Тысменицагазе, Харьковгазе, Харьковгоргазе, Хмельницкгазе, Черновцыгазе и Черниговгазе, которые входят в группу РГК Дмитрия Фирташа.
Глава АМКУ уточнил, что комитет продолжает собирать доказательства, в частности проводит внеплановые проверки указанных облгазов.
"Также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - добавил глава комитета.
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