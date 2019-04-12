АМКУ открыл дела на 20 облгазов Фирташа

12 апреля, 2019, 09:50

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела по признакам злоупотребления 20 облгазами монопольным положением на рынках распределения природного газа

Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.

"Основанием для начала (дел, - ред.) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков", - написал он.

Терентьев отметил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей.

Речь идет о Винницагазе, Волыньгазе, Днепрогазе, Днепропетровскгазе, Житомиргазе, Закарпатгазе, Запорожгазе, Ивано-Франковскгазе, Киевоблгазе, Криворожгазе, Львовгазе, Николаевгазе, Ривнегазе, Сумыгазе, Тысменицагазе, Харьковгазе, Харьковгоргазе, Хмельницкгазе, Черновцыгазе и Черниговгазе, которые входят в группу РГК Дмитрия Фирташа.

Глава АМКУ уточнил, что комитет продолжает собирать доказательства, в частности проводит внеплановые проверки указанных облгазов.

"Также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - добавил глава комитета.