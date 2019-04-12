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АМКУ открыл дела на 20 облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела по признакам злоупотребления 20 облгазами монопольным положением на рынках распределения природного газа

Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.

"Основанием для начала (дел, - ред.) стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков", - написал он.

Терентьев отметил, что такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей.
Речь идет о Винницагазе, Волыньгазе, Днепрогазе, Днепропетровскгазе, Житомиргазе, Закарпатгазе, Запорожгазе, Ивано-Франковскгазе, Киевоблгазе, Криворожгазе, Львовгазе, Николаевгазе, Ривнегазе, Сумыгазе, Тысменицагазе, Харьковгазе, Харьковгоргазе, Хмельницкгазе, Черновцыгазе и Черниговгазе, которые входят в группу РГК Дмитрия Фирташа.
Глава АМКУ уточнил, что комитет продолжает собирать доказательства, в частности проводит внеплановые проверки указанных облгазов.

"Также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - добавил глава комитета.

 

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