Регулятор хочет внепланово проверить 30 облгазов

Об этом сообщила председатель комиссии Оксана Кривенко.

"НКРЭКП обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой разрешить провести внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточного балансировки. В случае получения разрешения ГРС, будут исследованы соблюдения норм кодекса ГТС", - написала Кривенко.

Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсудом Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.

Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза в связи с завышение норм потребления газа без счетчиков . После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".

После этого Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.