Регулятор хочет внепланово проверить 30 облгазов
Об этом сообщила председатель комиссии Оксана Кривенко.
"НКРЭКП обратилась в Государственную регуляторную службу с просьбой разрешить провести внеплановую проверку работы 30 операторов газораспределительных систем в режиме суточного балансировки. В случае получения разрешения ГРС, будут исследованы соблюдения норм кодекса ГТС", - написала Кривенко.
- Напомним, 12 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) начала одновременно проверки восьми операторов газораспределительных сетей .
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Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.
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Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсудом Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.
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Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза в связи с завышение норм потребления газа без счетчиков . После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".
- После этого Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.
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