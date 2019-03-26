НКРЭКП оштрафовала 4 облгаза за завышенные платежки потребителям

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Комиссия оштрафовала четыре облгаза, обязала прекратить нарушение, провести пересчет по заявлениям потребителей до 12 апреля и направила обращение в Антимонопольный комитет Украины за злоупотребление облгазами своим монопольным положением.

Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.

Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсудом Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежками и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.

Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышения норм потребления газа без счетчиков. После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".

После этого Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточной балансировки.