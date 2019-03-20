Облгазы обжалуют нарушения, обнаруженные во время проверок НКРЭКУ

20 марта, 2019, 15:03

ООО "Региональная газовая компания", управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, собирается оспаривать выводы проверок Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

Об этом говорится в пресс-релизе РГК, передает ЭП.

"По состоянию на 19 марта НКРЭКУ завершила проверку первых трех операторов ГРС по факту правомерности приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей. По результатам такой проверки представители НКРЭКУ составили акты. Они не были подписаны операторами ГРС и будут оспариваться", - сообщила РГК.

"Интересно, что все они написаны по единому шаблону и первыми информацию о содержании этих актов получили не Операторы ГРС, а представители государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины", - отмечается в заявлении.

В компании утверждают, что приведение объемов природного газа к стандартным условиям осуществляется на законных основаниях, а из-за заниженной стоимость газа для ВТВ газораспределительные компании за 2015-2018 гг. Понесли убытки в 9,5 млрд грн. При этом годовая тарифная выручка этих газораспределительных компаний составляет 8,8 млрд грн без НДС, отмечает РГК.