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Облгазы обжалуют нарушения, обнаруженные во время проверок НКРЭКУ

ООО "Региональная газовая компания", управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, собирается оспаривать выводы проверок Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг

Об этом говорится в пресс-релизе РГК, передает ЭП.

"По состоянию на 19 марта НКРЭКУ завершила проверку первых трех операторов ГРС по факту правомерности приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей. По результатам такой проверки представители НКРЭКУ составили акты. Они не были подписаны операторами ГРС и будут оспариваться", - сообщила РГК.

"Интересно, что все они написаны по единому шаблону и первыми информацию о содержании этих актов получили не Операторы ГРС, а представители государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины", - отмечается в заявлении.

В компании утверждают, что приведение объемов природного газа к стандартным условиям осуществляется на законных основаниях, а из-за заниженной стоимость газа для ВТВ газораспределительные компании за 2015-2018 гг. Понесли убытки в 9,5 млрд грн. При этом годовая тарифная выручка этих газораспределительных компаний составляет 8,8 млрд грн без НДС, отмечает РГК.

  • Напомним, 19 марта завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов".
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточного балансировки.
  • Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.
  • Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсуд Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков
  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.
  • Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышения норм потребления газа без счетчиков. После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".
  • После этого Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.
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