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Комиссия оштрафовала уже 11 облгазов за "дорисованный" в платежках газ


фото: galas.te.ua
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала ПАО "Житомиргаз" за доначисление в платежках на 850 тыс. грн

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, Укринформ.

"Лицензиатом применялись коэффициенты для приведения объемов газа к стандартным условиям в октябре-декабре 2018", - отметили в НКРЭКП.

Житомиргаз был оштрафован на 850 тыс. грн и обязан устранить нарушения до 22 апреля 2019 года.

Ранее аналогичные штрафы уже были наложены на ОАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз", ОАО "Львовгаз", ОАО "Винницагаз", ОАО "Волыньгаз", ОАО "Киевоблгаз", ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано -Франкивськгаз "и ОАО" Харьковгаз ". Ни один из облгазов не согласился с санкциями НКРЭКП.

На очереди - ПАО "Харьковгоргаз", ОАО "Николаевгаз", ПАО "Сумыгаз", ОАО "Днепрогаз", нарушение которых будут рассмотрены на заседании НКРЭКП 5 апреля.

Как сообщает НАК "Нафтогаз Украины", один из указанных облгазов - Харьковгоргаз - устранил нарушения самостоятельно.

"Харьковгоргаз сам устранил нарушения и по заявлению потребителя сделал перерасчет. Либо 850 тысяч гривень не лишние, либо решили законодательство не нарушать? Но это уже хорошее начало", - написал в Facebook заместитель главы департамента по энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк.

  • Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.

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