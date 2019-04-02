Комиссия оштрафовала уже 11 облгазов за "дорисованный" в платежках газ
Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, Укринформ.
"Лицензиатом применялись коэффициенты для приведения объемов газа к стандартным условиям в октябре-декабре 2018", - отметили в НКРЭКП.
Житомиргаз был оштрафован на 850 тыс. грн и обязан устранить нарушения до 22 апреля 2019 года.
Ранее аналогичные штрафы уже были наложены на ОАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз", ОАО "Львовгаз", ОАО "Винницагаз", ОАО "Волыньгаз", ОАО "Киевоблгаз", ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано -Франкивськгаз "и ОАО" Харьковгаз ". Ни один из облгазов не согласился с санкциями НКРЭКП.
На очереди - ПАО "Харьковгоргаз", ОАО "Николаевгаз", ПАО "Сумыгаз", ОАО "Днепрогаз", нарушение которых будут рассмотрены на заседании НКРЭКП 5 апреля.
Как сообщает НАК "Нафтогаз Украины", один из указанных облгазов - Харьковгоргаз - устранил нарушения самостоятельно.
"Харьковгоргаз сам устранил нарушения и по заявлению потребителя сделал перерасчет. Либо 850 тысяч гривень не лишние, либо решили законодательство не нарушать? Но это уже хорошее начало", - написал в Facebook заместитель главы департамента по энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк.
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Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.
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Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсудом Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами, и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.
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Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышения норм потребления газа без счетчиков. После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".
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После этого Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточного балансировки.
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19 марта завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов".
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ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано-Франковскгаз" и ОАО "Харьковгаз" оштрафовали на 850 тыс. грн каждый за приведение поставленных объемов газа к стандартным условиям.
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После этого НКРЭКП наложила штраф на "Запорожгаз", "Черновцыгаз", "Львовгаз" и "Черниговгаз" и обязал произвести перерасчет всем потребителям до 18 апреля.
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