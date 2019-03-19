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Бешенные платежки за газ: завершились проверки первых облгазов


фото: independentview
Завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов"

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины" на своей странице в Twitter .

"По всем трем облгазам результаты одинаковы: нарушение лицензионных условий, а начисление дополнительных объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициента являются незаконными", - говорится в сообщении.

Также в "Нафтогазе" отметили, что 22 марта состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), на котором рассмотрят эти результаты проверок.

На нарушителей планируют наложить штраф (850 тыс. грн на каждого) и обязать произвести перерасчет объемов потребления по всем бытовым потребителям.

Как отметил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, облгазы сознательно нарушали законодательство:

"Облгазы (не все, но те, что входят в РГК - все) понимали незаконность своих действий с самого начала, но сознательно пошли на нарушение. Поэтому следующий шаг облгазов - иск в суд на решение НКРЭКП о наложении штрафа и предписание провести перерасчеты", - сказал Хабатюк.

  • Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.

  • Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсуд Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков

  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.

  • Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышения норм потребления газа без счетчиков. После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".

  • После этого Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.

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