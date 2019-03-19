Бешенные платежки за газ: завершились проверки первых облгазов

19 марта, 2019, 12:40

Завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов"

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины" на своей странице в Twitter .

"По всем трем облгазам результаты одинаковы: нарушение лицензионных условий, а начисление дополнительных объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициента являются незаконными", - говорится в сообщении.

Также в "Нафтогазе" отметили, что 22 марта состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), на котором рассмотрят эти результаты проверок.

На нарушителей планируют наложить штраф (850 тыс. грн на каждого) и обязать произвести перерасчет объемов потребления по всем бытовым потребителям.

Как отметил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, облгазы сознательно нарушали законодательство:

"Облгазы (не все, но те, что входят в РГК - все) понимали незаконность своих действий с самого начала, но сознательно пошли на нарушение. Поэтому следующий шаг облгазов - иск в суд на решение НКРЭКП о наложении штрафа и предписание провести перерасчеты", - сказал Хабатюк.

Завершились проверки трех первых облгазов по "делу коэффициентов": Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз. По всем трем облгазами результаты одинаковые - нарушение лицензионных условий, а начисления дополнительных объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициента являются незаконными - Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 19 марта 2019

Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.