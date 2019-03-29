Комиссия по энергетике оштрафовала еще 4 облгаза и обязала сделать перерасчет потребителям до 18 апреля - Нафтогаз

29 марта, 2019, 14:15

НКРЭКП наложила штраф на "Запорожгаз", "Черновцыгаз", "Львовгаз" и "Черниговгаз" и обязал произвести перерасчет всем потребителям до 18 апреля

Об этом сообщил - заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Проверки облгазов и газсбытов о незаконных доначислениях в платежках продолжаются. НКРЭКП наложила штраф "Запорожгаз", "Черновцыгаз", "Львовгаз" и "Черниговгаз" и обязал их сделать перерасчет всем потребителям до 18 апреля", - сообщили в "Нафтогазе".

"Облгазы заявили, что не собираются выполнять это решение и будут обращаться в суд", - добавил Алексей Хабатюк.

НКРЭКП наложила штраф на Запорожгаз, Черновцыгаз, Львовгаз и Черниговгаз, а главное обязала сделать пересчет ВСЕМ потребителям до 18 апреля.



"Облгазы заявили, что не собираются выполнять это решение и будут обращаться в суд", - Алексей Хабатюк - Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) March 29 2019