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Комиссия по энергетике оштрафовала еще 4 облгаза и обязала сделать перерасчет потребителям до 18 апреля - Нафтогаз


фото: ukranews
НКРЭКП наложила штраф на "Запорожгаз", "Черновцыгаз", "Львовгаз" и "Черниговгаз" и обязал произвести перерасчет всем потребителям до 18 апреля

Об этом сообщил - заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Проверки облгазов и газсбытов о незаконных доначислениях в платежках продолжаются. НКРЭКП наложила штраф "Запорожгаз", "Черновцыгаз", "Львовгаз" и "Черниговгаз" и обязал их сделать перерасчет всем потребителям до 18 апреля", - сообщили в "Нафтогазе".

"Облгазы заявили, что не собираются выполнять это решение и будут обращаться в суд", - добавил Алексей Хабатюк.

  • Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.

  • Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсудом Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков

  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами, и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.

  • Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза из-за завышения норм потребления газа без счетчиков. После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".

  • После этого Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточного балансировки.

  • 19 марта завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов".

  • ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано-Франковскгаз" и ОАО "Харьковгаз" оштрафовали на 850 тыс. грн каждый за приведение поставленных объемов газа к стандартным условиям.

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