14 апреля в 14:14: у Порошенко анонсировали его прибытие в "Олимпийский"
Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Мы знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20:00 - он должен в это время появиться на Общественном телевидении. Он точно там будет. Петр Порошенко также придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". и еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому: не бояться дебатов и не избегать", - сказал он.
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Спикер отметил, что Порошенко готов прийти на дебаты в любой другой день.
"Порошенко готов прийти на дебаты в любой другой ддень, в частности - 19 числа, если они (дебаты, - Ред.) не будут пересекаться с официальными теледебатами", - добавил Медведев.
- Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НСТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов, и рассказали, кому доверят вести дебаты.
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