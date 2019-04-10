14 апреля в 14:14: у Порошенко анонсировали его прибытие в "Олимпийский"

10 апреля, 2019, 15:06

Петр Порошенко приедет на дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14

Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы знаем, что будет в графике кандидата Порошенко 19 апреля в 20:00 - он должен в это время появиться на Общественном телевидении. Он точно там будет. Петр Порошенко также придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". и еще раз настойчиво повторяет приглашение к Зеленскому: не бояться дебатов и не избегать", - сказал он.

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Спикер отметил, что Порошенко готов прийти на дебаты в любой другой день.

"Порошенко готов прийти на дебаты в любой другой ддень, в частности - 19 числа, если они (дебаты, - Ред.) не будут пересекаться с официальными теледебатами", - добавил Медведев.