Общественное назвало условия, при которых состоятся дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

4 апреля, 2019, 11:37

Для проведения дебатов необходимы два условия: согласованность между штабами кандидатов и чтобы ЦИК оплатила дебаты из госбюджета

Об этом сообщил глава правления НСТУ Зураб Аласания в эфире Еспресо.TV

"ЦИК должен оплатить дебаты из госбюджета. По закону мы можем принять дебаты только за государственные средства. В противном случае - это агитация. Другое условие - это согласованность между штабами Зеленского и Порошенко", - рассказал Аласания.

Он отметил, что для быстрой и качественной организации дебатов также необходимо, чтобы штабы и ЦИК связались и согласовали условия с Общественным вещателем.

"Наша страна организует такие шоу, никаких проблем быть не может, хотя времени мало. Поэтому я и прошу связаться с нами все три стороны. Мы должны организовать такое шоу, что мало не покажется. Лишь бы вовремя только связались и согласовали . Но у меня есть сомнения по этому поводу", - рассказал Аласания.

Отмечается, что Общественное предложит кандидатам свой формат дебатов - как спецпроект "Обратный отсчет".

Аласания добавил, что дебаты могут состояться 19 апреля и будут стоить стране несколько миллионов гривень.