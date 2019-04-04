"Стадион, так стадион", - Порошенко ответил Зеленскому по поводу дебатов

4 апреля, 2019, 07:28

Видеообращение Порошенко обнародовал в Twitter.

"Владимир Александрович. Я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны мира", - заявил Порошенко.

По его словам, дебаты - это не шоу, а избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед.

Порошенко отметил, что дебаты делаются не ради зрелища на стадионе.

"Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах, страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", - заявил президент.

По его словам, правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Они могут произойти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей.

"Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - подчеркнул Порошенко.