"Стадион, так стадион", - Порошенко ответил Зеленскому по поводу дебатов
Видеообращение Порошенко обнародовал в Twitter.
"Владимир Александрович. Я рад, что вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны мира", - заявил Порошенко.
По его словам, дебаты - это не шоу, а избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны, нации на годы и десятилетия вперед.
Порошенко отметил, что дебаты делаются не ради зрелища на стадионе.
"Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах, страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу", - заявил президент.
По его словам, правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Они могут произойти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей.
"Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - подчеркнул Порошенко.
Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей.- Петр Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.
Но стадион, так стадион.
Я жду Вас, Владимир Александрович. pic.twitter.com/O0e9AInEO5
- Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский" .
- Народный депутат от БПП Мария Ионова заявила, что президент не будет участвовать в дебатах, если они будут проходить на стадионе.
Читайте также
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-