Дебаты Порошенко и Зеленского должен вести Шустер, - Лещенко

3 апреля, 2019, 16:28

Я за дебаты Порошенко с Зеленским, но с одним условием: дебаты должен вести Савик Шустер

Об этом заявил член команды советников кандидата Зеленского и нардеп Сергей Лещенко, сообщает Цензор.Нет

"Дебаты - это важный инструмент демократического общества, и я за дебаты. Но для того, чтобы у Петра Порошенко сейчас было моральное право вызвать кого-то на дебаты, он должен отработать дебаты 2014 с Юлией Тимошенко", - отметил он.

Лещенко отметил, что он выступает за проведение дебатов между Порошенко и Зеленским, но при условии, что их должен вести Шустер.

"Потому, что когда-то Петр Порошенко сказал, что он за свободу слова, а затем лишил Савика Шустера работы и выгнал его из Украины. Пусть в этом случае Шустер ведет эти дебаты, так я считаю", - отметил Лещенко.

По мнению чиновника, любой человек может пройти через дебаты и не получить в результате никакого положительного результата.

"Я напомню, в 2004 году Виктор Янукович выиграл дебаты у Виктора Ющенко, просто потому, что он четыре дня готовился к ним, у него были заготовлены прямые сообщения для избирателей, а Виктор Ющенко плавал на дебатах и их проиграл", - добавил Лещенко.