Дебаты Порошенко и Зеленского должен вести Шустер, - Лещенко
Об этом заявил член команды советников кандидата Зеленского и нардеп Сергей Лещенко, сообщает Цензор.Нет
"Дебаты - это важный инструмент демократического общества, и я за дебаты. Но для того, чтобы у Петра Порошенко сейчас было моральное право вызвать кого-то на дебаты, он должен отработать дебаты 2014 с Юлией Тимошенко", - отметил он.
Лещенко отметил, что он выступает за проведение дебатов между Порошенко и Зеленским, но при условии, что их должен вести Шустер.
"Потому, что когда-то Петр Порошенко сказал, что он за свободу слова, а затем лишил Савика Шустера работы и выгнал его из Украины. Пусть в этом случае Шустер ведет эти дебаты, так я считаю", - отметил Лещенко.
По мнению чиновника, любой человек может пройти через дебаты и не получить в результате никакого положительного результата.
"Я напомню, в 2004 году Виктор Янукович выиграл дебаты у Виктора Ющенко, просто потому, что он четыре дня готовился к ним, у него были заготовлены прямые сообщения для избирателей, а Виктор Ющенко плавал на дебатах и их проиграл", - добавил Лещенко.
- Напомним, 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила принять участие в теледебатах кандидатов в президенты, прошедших во второй тур президентских выборов.
- Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления, прокомментировал политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
- Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова зарегистрировали проект закона (№10168) о внесении изменений в закон о выборах президента Украины относительно обязательности теледебатов в случае назначения повторного голосования.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что Верховная Рада, скорее всего, не примет до второго тура выборов президента законопроект, который будет снимать с регистрации кандидатов, отказывающихся от теледебатов.
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