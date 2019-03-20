20 марта, 2019, 20:31

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook .

"Сегодня мы с нардепом от БПП Марией Ионовой зарегистрировали законопроект об обязательных дебаты кандидатов перед вторым туром", - отметила она.

При этом Геращенко подчеркнула, что избиратели должны сделать сознательный, а не "скайп-выбор", намекая на кампанию кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"Петр Порошенко готов к дебатам с любым, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели", - пояснила Геращенко.

"Очень хочется дебатов): Боюсь, это может оказаться смешнее любых Юморин", - написала нардеп.