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В Раде зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты, - Геращенко

Нардепы Ирина Геращенко и Мария Ионова зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook .

"Сегодня мы с нардепом от БПП Марией Ионовой зарегистрировали законопроект об обязательных дебаты кандидатов перед вторым туром", - отметила она.

При этом Геращенко подчеркнула, что избиратели должны сделать сознательный, а не "скайп-выбор", намекая на кампанию кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"Петр Порошенко готов к дебатам с любым, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели", - пояснила Геращенко.

"Очень хочется дебатов): Боюсь, это может оказаться смешнее любых Юморин", - написала нардеп.

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