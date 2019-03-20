В Раде зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты, - Геращенко
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook .
"Сегодня мы с нардепом от БПП Марией Ионовой зарегистрировали законопроект об обязательных дебаты кандидатов перед вторым туром", - отметила она.
При этом Геращенко подчеркнула, что избиратели должны сделать сознательный, а не "скайп-выбор", намекая на кампанию кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.
"Петр Порошенко готов к дебатам с любым, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели", - пояснила Геращенко.
"Очень хочется дебатов): Боюсь, это может оказаться смешнее любых Юморин", - написала нардеп.
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